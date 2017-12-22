Конте: "Дисквалификация Мораты - большая потеря для "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте разочарован тем, что нападающий команды Альваро Мората заработал одноматчевую дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.

"Дисквалификация Мораты - большая потеря для "Челси". Но это уже произошло и у нас все в порядке. Я не видел ситуации с его предупреждением, но знаю, что он праздновал гол с мячом под футболкой. Важно понять, что произошло. Если судья наказал его только за то, что он засунул мяч под майку, то это досадно, так как таким образом праздновать гол разрешено. Но, возможно, что-то произошло после этого и арбитр дал ему карточку по другому поводу", - приводит слова Конте официальный сайт клуба.

Таким образом форвард пропустит матч 19-го тура чемпионата Англии против "Эвертона", который состоится 23 декабря.

В этом сезоне 25-летний Мората провел за "Челси" 24 матча во всех турнирах и забил 11 голов.

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