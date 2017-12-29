Конте: "Для "Челси" очень важно сохранить Куртуа и Азара"

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Конте: "Для "Челси" очень важно сохранить Куртуа и Азара"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что клуб обязать удержать в составе голкипера Тибо Куртуа и полузащитника Эдена Азара.

"Речь идет о двух важных игроках для "Челси". Очень важно сохранить Куртуа и Азара, так как это вопрос амбиций клуба. Команду нужно усиливать, а не ослаблять, продавая лучших игроков", - приводит слова Конте Sky Sports.

Ранее сообщалось, что обоих футболистов хочет купить "Реал".

Не пропустите: Азар отказался продлевать контракт с "Челси", так как хочет перейти в "Реал". | http://soccernews.ru

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