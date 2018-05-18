Конте: "Для футболистов, для тренера и для фанатов важно завершить сезон с трофеем"

Наставник "Челси" Антонио Конте прокомментировал предстоящую игру против "Манчестер Юнайтед" в рамках финала Кубка Англии.

"Нас ожидает очень важная игра. Мы можем завершить трудный сезон, выиграв трофей. Для футболистов, для тренера и для фанатов важно завершить сезон с трофеем.

Мы сконцентрированы на этой задаче. Мы должны постараться сделать всё возможное для победы. Мы должны быть сфокусированы на игре. Это очень важный турнир, старейший футбольный турнир в мире" - приводит слова Конте сайт клуба.

Финальный матч Кубка Англии состоится 19 мая.

Читайте также: Конте высказался о своем конфликте с Моуринью. | http://soccernews.ru