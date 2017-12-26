Конте: "Для меня непривычно играть в футбол на Рождество"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал о том, как он относится к отсутствию паузы в Премьер-лиге на время рождественских праздников.
"Для меня немного не привычно играть в футбол на Рождество. В прошлом сезоне это было впервые для меня и для моей семьи, но все прошло отлично. Рождество - очень важный период. Можно провести время со своей семьей, Считаю, что это просто фантастика, когда люди проводят часть времени на Рождество с нами на футболе и мы можем быть все вместе", - цитирует Конте официальный сайт Челси".
Следующий матч "Челси" проведет завтра, 26 декабря, против "Брайтона".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12