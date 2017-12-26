Конте: "Для меня непривычно играть в футбол на Рождество"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал о том, как он относится к отсутствию паузы в Премьер-лиге на время рождественских праздников.

"Для меня немного не привычно играть в футбол на Рождество. В прошлом сезоне это было впервые для меня и для моей семьи, но все прошло отлично. Рождество - очень важный период. Можно провести время со своей семьей, Считаю, что это просто фантастика, когда люди проводят часть времени на Рождество с нами на футболе и мы можем быть все вместе", - цитирует Конте официальный сайт Челси".

Следующий матч "Челси" проведет завтра, 26 декабря, против "Брайтона".

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