Конте допустил возвращение Эриксена в "Тоттенхэм"

Фото инстаграм "Тоттенхэма"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте не стал исключать подписание контракта с полузащитником Кристианом Эриксеном.

"Мы не общались с ним в последнее время. Но я очень рад, что Кристиан работает с мячом и готовится к возвращению на поле. Это сильный футболист и прекрасный человек. Думаю, для него дверь всегда открыта", - приводит слова итальянца Evening Standard.

29-летний Эриксен выступал за "Тоттенхэм" с 2013 по 2020 год, после чего ушёл в "Интер", где он играл под руководством Конте.

В прошлом году датчанин перенёс остановку сердца, из-за чего уже пропустил семь месяцев. Сейчас он является свободным агентом.

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