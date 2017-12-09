Конте доволен результатом Канте в голосовании за "Золотой мяч"

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте доволен результатом полузащитника своей команды Нголо Канте в голосовании за "Золотой мяч".

Напомним, что французский хавбек оказался на восьмой строчке в этом рейтинге.

"Финишировать восьмым - выдающийся результат для Канте. Я горжусь им. Он фантастический игрок, а для меня он - один из лучших в мире на своей позиции" - цитирует Конте ESPN.

Не пропустите: Бензема: "После первой тройки все остальные места в голосовании на "Золотой мяч" определялись с помощью жеребьевки?". | http://soccernews.ru