Конте доволен результатом Канте в голосовании за "Золотой мяч"

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Конте доволен результатом Канте в голосовании за "Золотой мяч"

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте доволен результатом полузащитника своей команды Нголо Канте в голосовании за "Золотой мяч".

Напомним, что французский хавбек оказался на восьмой строчке в этом рейтинге.

"Финишировать восьмым - выдающийся результат для Канте. Я горжусь им. Он фантастический игрок, а для меня он - один из лучших в мире на своей позиции" - цитирует Конте ESPN.

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