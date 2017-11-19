Конте доволен взаимодействием Мораты и Азара

Главный тренер "Челси" Антонио Конте, комментируя победу над "Вест Бромвичем" в матче 12-го тура АПЛ, отметил взаимодействие нападающего Альваро Мораты и вингера Эдена Азара.

"Получилась хорошая игра. В прошлом сезоне нам было сложно в обоих матчах с "Вест Бромвичем", но тогда мы тоже хорошо играли. Азар и Мората отлично взаимодействуют, они наконец-то готовы на сто процентов" - цитирует Конте BBC.

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