Конте доволен взаимодействием Мораты и Азара

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Конте доволен взаимодействием Мораты и Азара

Главный тренер "Челси" Антонио Конте, комментируя победу над "Вест Бромвичем" в матче 12-го тура АПЛ, отметил взаимодействие нападающего Альваро Мораты и вингера Эдена Азара.

"Получилась хорошая игра. В прошлом сезоне нам было сложно в обоих матчах с "Вест Бромвичем", но тогда мы тоже хорошо играли. Азар и Мората отлично взаимодействуют, они наконец-то готовы на сто процентов" - цитирует Конте BBC.

Не пропустите видеообзор матча "Вест Бромвич" - "Челси". | http://soccernews.ru

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