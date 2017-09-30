Конте: "Думаю и надеюсь, что у Агуэро всё нормально"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте надеется на то, что форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро как можно быстрее восстановится от травмы, которую получил в результате ДТП.

"Во-первых, мне очень жаль, что произошла такая ситуация, и я надеюсь, что он хорошо себя чувствует. Плохо, когда с тобой происходит несчастный случай, но я думаю и надеюсь, что у него всё нормально. Игроки - не дети, это мужчины, у них есть семьи и дети.

Я привык возлагать на них ответственность, и затем они должны принимать оптимальное решение в отношении себя, команды, клуба, в отношении каждого. Если честно, я не очень беспокоюсь, потому что мои игроки стараются принимать оптимальное решение. Важно понимать, когда приходит время для путешествий, для похода на матч или для других ситуаций. Я был игроком, и когда у тебя появляется выходной, ты должен нести за это личную ответственность", - сказал он.

Напомним, что сегодня состоится матч "Челси" - "Манчестер Сити". Начало - в 19:30.

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