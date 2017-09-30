Конте: "Думаю и надеюсь, что у Агуэро всё нормально"

Теги серхио агуэроманчестер ситиантонио контечелси

Конте: "Думаю и надеюсь, что у Агуэро всё нормально"Главный тренер "Челси" Антонио Конте надеется на то, что форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро как можно быстрее восстановится от травмы, которую получил в результате ДТП.

"Во-первых, мне очень жаль, что произошла такая ситуация, и я надеюсь, что он хорошо себя чувствует. Плохо, когда с тобой происходит несчастный случай, но я думаю и надеюсь, что у него всё нормально. Игроки - не дети, это мужчины, у них есть семьи и дети.

Я привык возлагать на них ответственность, и затем они должны принимать оптимальное решение в отношении себя, команды, клуба, в отношении каждого. Если честно, я не очень беспокоюсь, потому что мои игроки стараются принимать оптимальное решение. Важно понимать, когда приходит время для путешествий, для похода на матч или для других ситуаций. Я был игроком, и когда у тебя появляется выходной, ты должен нести за это личную ответственность", - сказал он.

Напомним, что сегодня состоится матч "Челси" - "Манчестер Сити". Начало - в 19:30.

Читайте: Агуэро пропустит от двух до четырёх недель | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

В Бергамо как к себе домой: "Ювентус" на выезде сразится с удобной "Аталантой"

В Бергамо как к себе домой: "Ювентус" на выезде сразится с удобной "Аталантой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 7 19
2 Манчестер Юнайтед 7 19
3 Тоттенхэм 7 14
4 Челси 7 13
5 Уотфорд 7 12
6 Ливерпуль 6 11
7 Арсенал Лондон 6 10
8 Бернли 6 9
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
10 Вест Бромвич Альбион 7 9
11 Хаддерсфилд Таун 7 9
12 Саутгемптон 7 8
13 Сток Сити 7 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 6 7
15 Вест Хэм Юнайтед 7 7
16 Эвертон 6 7
17 Лестер Сити 7 5
18 Суонси Сити 7 5
19 Борнмут 7 4
20 Кристал Пэлас 7 0
Полная таблица

топ-5 тегов