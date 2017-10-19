Конте: "Думаю, решение изменить игровую схему не оправдало себя"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал о том, почему его команда не добыла три очка в матче с "Ромой" (3:3) в групповом турнире Лиги Чемпионов.

"Думаю, решение изменить игровую схему не оправдало себя, поскольку команду потеряла всю уверенность в себе. Мы импровизировали, и вы сами все видели. Мы играли недостаточно агрессивно, создавали слишком мало проблем сопернику, однако все равно забили три гола.

Результат справедлив. Мы столкнулись с большими проблемами, сыграли неважно и не показали сегодня свой футбол. Не могли наладить контроль над мячом, и даже в первом тайме, несмотря на два забитых гола, нам пришлось очень туго. Я старался выжать максимум из своей команды, но еще с предсезонных матчей на поле у нас всегда одни и те же футболисты. Небольшие проблемы с икроножной мышцей были у Давида Луиза, и сейчас я не могу рисковать своими игроками. Несмотря на все это, мы заработали ничью в матче с отличной командой, и я могу только похвалить свою команду", - сказал он. | http://soccernews.ru