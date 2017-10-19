Конте: "Думаю, решение изменить игровую схему не оправдало себя"

Теги челсиантонио конте

Конте: "Думаю, решение изменить игровую схему не оправдало себя"Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал о том, почему его команда не добыла три очка в матче с "Ромой" (3:3) в групповом турнире Лиги Чемпионов.

"Думаю, решение изменить игровую схему не оправдало себя, поскольку команду потеряла всю уверенность в себе. Мы импровизировали, и вы сами все видели. Мы играли недостаточно агрессивно, создавали слишком мало проблем сопернику, однако все равно забили три гола.

Результат справедлив. Мы столкнулись с большими проблемами, сыграли неважно и не показали сегодня свой футбол. Не могли наладить контроль над мячом, и даже в первом тайме, несмотря на два забитых гола, нам пришлось очень туго. Я старался выжать максимум из своей команды, но еще с предсезонных матчей на поле у нас всегда одни и те же футболисты. Небольшие проблемы с икроножной мышцей были у Давида Луиза, и сейчас я не могу рисковать своими игроками. Несмотря на все это, мы заработали ничью в матче с отличной командой, и я могу только похвалить свою команду", - сказал он. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Зенит" куражится, "Локо" держит курс: итоги и символическая сборная 3-го тура Лиги Европы

"Зенит" куражится, "Локо" держит курс: итоги и символическая сборная 3-го тура Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Манчестер Юнайтед 2 6
2 Базель 2 3
3 ЦСКА Москва 2 3
4 Бенфика 2 0
Группа B М О
1 ПСЖ 2 6
2 Бавария Мюнхен 2 3
3 Селтик 2 3
4 Андерлехт 2 0
Группа C М О
1 Челси 2 6
2 Рома 2 4
3 Атлетико Мадрид 3 2
4 Карабах 3 1
Группа D М О
1 Барселона 2 6
2 Спортинг Лиссабон 2 3
3 Ювентус 2 3
4 Олимпиакос Пирей 2 0
Группа E М О
1 Ливерпуль 3 5
2 Спартак Москва 3 5
3 Севилья 3 4
4 Марибор 3 1
Группа F М О
1 Манчестер Сити 3 9
2 Шахтер Донецк 3 6
3 Наполи 3 3
4 Фейеноорд 3 0
Группа G М О
1 Бешикташ 3 9
2 РБ Лейпциг 3 4
3 Порту 3 3
4 Монако 3 1
Группа H М О
1 Тоттенхэм 3 7
2 Реал Мадрид 3 7
3 Боруссия Дортмунд 3 1
4 АПОЭЛ 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов