Конте: "Еще месяц назад никто и не мог подумать, что будем бороться за место в зоне ЛЧ"

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Конте: "Еще месяц назад никто и не мог подумать, что будем бороться за место в зоне ЛЧ"Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал победу над "Ливерпулем" (1:0) в матче 37-го тура АПЛ.

По словам наставника, его команда все еще надеется попасть в зону Лиги Чемпионов.

"Ещё месяц назад мы и представить не могли, что будем вновь сражаться за место в Лиге чемпионов, но теперь у нас есть все надежды на его завоевание. На протяжении четырёх подряд матчей мы набирали строго по три очка, в то время как наши ближайшие конкуренты несли потери. 

Наше будущее при этом по-прежнему не в наших руках, но мы должны продолжать побеждать, чтобы оказывать психологическое давление на соперников, располагающихся выше нас в таблице", - сказал он.

Читайте: Конте рассказал, чем должна обладать команда для выигрыша трофея | http://soccernews.ru

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