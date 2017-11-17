Конте: "Если хотим догнать "Манчестер Сити", то должны побеждать в каждой игре"

Наставник "Челси" Антонио Конте поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ.

"Манчестер Сити" сейчас играет очень хорошо. Если хотим догнать их, то должны побеждать в каждой игре. Чтобы попытаться побороться за титул, важно побеждать и не терять очки.

Я переживал еще летом, ведь "Сити" здорово поработали не только на поле, но и за его пределами. "Манчестер Сити" по силам побороться за победу во всех турнирах" - приводят слова Конте английские СМИ.

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