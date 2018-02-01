Конте: "Если мы сможем пробиться в Лигу Чемпионов, это будет успешный сезон"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте будет считать сезон успешным, если его команда займет место в четверке чемпионата Англии.

"Попасть в четверку будет непросто, но это естественно. В этом сезоне нам придется отдавать все силы для борьбы. Я готов к этому, и мои игроки понимают, что впереди нас ждет серьезное сражение за место в Лиге Чемпионов.

У меня нет никаких претензий к самоотдаче моих футболистов, поскольку без этого мы не занимали бы текущее место в турнирной таблице. Мы хорошо знаем, что будет трудно. Победа в чемпионате для нас сейчас – это мечта, но мы должны быть реалистами. Если мы сможем пробиться в Лигу Чемпионов, это будет успешный сезон. В противном случае мы можем признать этот год нормальным", - отметил он.

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