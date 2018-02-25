Конте: "Если в эпизоде с Моратой не было офсайда, то VAR важно внедрить в АПЛ"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал поражение своей команды в матче 28-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (1:2).

"Я считаю, что более справедливым итогом этого матча была бы ничья. Нам следовало сыграть более строго, но вместо этого мы играли в открытый футбол. За это соперник нас и наказал. Мы разочарованы, так как заслуживали большего.

Что касается гола Мораты, то если в этом эпизоде не было офсайдеа, то VAR важно внедреть в Премьер-лиге. В футболе возникает множество моментов, после которых надо смотреть видеоповтор", - приводит слова Конте ВВС.

Фото: Эпизод с голом Мораты.

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