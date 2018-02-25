Конте: "Есть риск непопадания "Челси" в Лигу Чемпионов"



Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что его команда может не попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

"Безусловно, риск есть. Я говорю об одном и том же каждый раз. В этом чемпионате невероятно сложно занять место, дающее пропуск в Лигу чемпионов. Это единственная лига, в которой за победу в чемпионате и попадание в Лигу Чемпионов сражаются сразу шесть команд. Это очень трудно для любого клуба. Такой риск существует. Мы должны быть готовы к этому и сконцентрироваться на решении важнейшей задачи. Но, повторюсь, это будет сложно", - цитирует Конте официальный сайт клуба.

После 28 туров "Челси" занимает пятое место в Премьер-лиге, но отстает от четвертой позиции всего на два очка.

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