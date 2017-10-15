Конте: "Это был очень трудный день для нас"
Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте прокомментировал поражение своей команды от "Кристал Пэлас" в матче восьмого тура АПЛ.
"Начали игру без трёх важных игроков, что сказалось на нас. Игру начали очень плохо, это был очень трудный день для нас. Мы должны проанализировать всё, сделать работу над ошибками и продолжить работать, несмотря на травмы. Для нас это тяжёлое поражение, но мы можем только принять ситуацию, а затем сделать всё возможное, чтобы исправить её. Надо работать, работать и ещё раз работать" - цитирует Конте BBC.
Не пропустите видеообзор матча "Кристал Пэлас" - "Челси". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|8
|22
|2
|Манчестер Юнайтед
|8
|20
|3
|Тоттенхэм
|8
|17
|4
|Уотфорд
|8
|15
|5
|Челси
|8
|13
|6
|Арсенал Лондон
|8
|13
|7
|Бернли
|8
|13
|8
|Ливерпуль
|8
|13
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|10
|10
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
|11
|Хаддерсфилд Таун
|8
|9
|12
|Саутгемптон
|7
|8
|13
|Суонси Сити
|8
|8
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|8
|15
|Сток Сити
|8
|8
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|7
|17
|Эвертон
|7
|7
|18
|Лестер Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|8
|4
|20
|Кристал Пэлас
|8
|3