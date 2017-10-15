Конте: "Это был очень трудный день для нас"

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте прокомментировал поражение своей команды от "Кристал Пэлас" в матче восьмого тура АПЛ.

"Начали игру без трёх важных игроков, что сказалось на нас. Игру начали очень плохо, это был очень трудный день для нас. Мы должны проанализировать всё, сделать работу над ошибками и продолжить работать, несмотря на травмы. Для нас это тяжёлое поражение, но мы можем только принять ситуацию, а затем сделать всё возможное, чтобы исправить её. Надо работать, работать и ещё раз работать" - цитирует Конте BBC.

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