Конте: "Это было хорошее выступление"

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте прокомментировал победу своей команды над "Уотфордом" в матче девятого тура АПЛ.

"Это было хорошее выступление. Пропущенные в конце первого и в начале второго тайма голы повлияли на уверенность. Но мои игроки показали, что у нас есть желание бороться, изменить ситуацию и достичь результата. Это было очень важно. Это не просто, потому что мы сталкиваемся с трудными ситуациями. Я доволен своей работой" - цитирует Конте BBC.

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