Конте: "Это было солидное выступление, пусть мы и пропустили"

Теги челсиантонио контеньюкасл юнайтед

Конте: "Это было солидное выступление, пусть мы и пропустили"

Наставник "Челси" Антонио Конте прокомментировал победу над "Ньюкаслом" (3:1).

"Думаю, мы плохо начали игру. Лишь уступая в счете, мы стали действовать интенсивно, показывать хороший футбол. Учитывая то, что у нас было лишь два дня отдыха, то мы справились хорошо. Это было солидное выступление, пусть мы и пропустили.

Я провел ротацию, а футболисты хорошо на нее отреагировали. Выиграть после двух дней отдыха - это говорит о многом. У "Ньюкасла" в то же время был в запасе лишний день отдыха" - приводит слова Конте ВВС.

Смотрите также обзор матча "Челси" - "Ньюкасл". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Интер" разгромил "Кьево" и стал лидером Серии А

"Интер" разгромил "Кьево" и стал лидером Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 14 40
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 15 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Кристал Пэлас 15 10
19 Вест Хэм Юнайтед 14 10
20 Суонси Сити 15 9
Полная таблица

топ-5 тегов