Конте: "Это было солидное выступление, пусть мы и пропустили"

Наставник "Челси" Антонио Конте прокомментировал победу над "Ньюкаслом" (3:1).

"Думаю, мы плохо начали игру. Лишь уступая в счете, мы стали действовать интенсивно, показывать хороший футбол. Учитывая то, что у нас было лишь два дня отдыха, то мы справились хорошо. Это было солидное выступление, пусть мы и пропустили.

Я провел ротацию, а футболисты хорошо на нее отреагировали. Выиграть после двух дней отдыха - это говорит о многом. У "Ньюкасла" в то же время был в запасе лишний день отдыха" - приводит слова Конте ВВС.

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