Конте: "Этот сезон может стать возможностью для всех футболистов, чтобы проявить себя на поле"
Наставник "Челси" Антонио Конте сообщил, что предоставит шанс молодым футболистам в игре Кубка Лиги против "Ноттингем Форест".
"Участвовать в четырёх турнирах нелегко, но завтра у нас есть хорошая возможность предоставить шанс некоторым игрокам, которые не получали много игрового времени. Этот сезон может стать возможностью для всех футболистов, чтобы проявить себя на поле. Важнее всего пользоваться шансом, когда ты его получаешь. У нас в составе собрано много молодых футболистов. Для них важно получить этот шанс и показать мне, что я могу рассчитывать на них" - приводит слова Конте сайт клуба.
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|5
|13
|2
|Манчестер Юнайтед
|4
|10
|3
|Челси
|5
|10
|4
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
|5
|Тоттенхэм
|5
|8
|6
|Хаддерсфилд Таун
|5
|8
|7
|Бернли
|5
|8
|8
|Ливерпуль
|5
|8
|9
|Саутгемптон
|5
|8
|10
|Вест Бромвич Альбион
|5
|8
|11
|Уотфорд
|5
|8
|12
|Арсенал Лондон
|5
|7
|13
|Сток Сити
|5
|5
|14
|Суонси Сити
|5
|5
|15
|Лестер Сити
|5
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|5
|4
|17
|Эвертон
|4
|4
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|4
|19
|Борнмут
|5
|3
|20
|Кристал Пэлас
|5
|0