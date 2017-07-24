Конте: "Фабрегас достиг серьезного прогресса с момента моего прихода в "Челси"

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте похвалил полузащитника своей команды Сеска Фабрегаса.

"Он - отличный пример для других игроков с его приверженностью и поведением каждый день во время тренировок... Он - очень хороший игрок, он очень много работал. Я думаю, что Сеск достиг значительного прогресса с момента, когда я пришел в "Челси", с самого начала и до сих пор он серьезно прогрессирует", - цитирует наставника "аристократов" The Sun.

Напомним, "Челси" хочет купить Кандреву. | soccernews.ru