Конте готов дать Деле Алли шанс

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Конте готов дать Деле Алли шансФото: инстаграм Алли/Автор неизвестен

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте высказался об английском хавбеке команды Деле Алли.

"Я отлично помню времена своей работы в "Челси", когда у нас была серия из 13 побед подряд, а потом Деле Алли сделал дубль и прервал нашу серию. Впрочем, это уже в прошлом. У Деле определенно есть большой потенциал, к тому же он силен физически. Конечно же, я дам ему возможность показать свой талант.

Я выбираю состав исходя из того, что хочу победить, то же самое происходит, когда я делаю замены. Я открыт для каждого игрока "Тоттенхэма", главное, чтобы они показывали мне, что заслуживают шанса выходить на поле", — цитирует Конте Sky Sports.

В нынешнем сезоне Алли сыграл в 12 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

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