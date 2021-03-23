Конте готов покинуть "Интер", если клуб не усилится летом
Фото: Getty Images/ Laurence Griffiths
Наставник "Интера" Антонио Конте может покинуть клуб по окончании сезона.
По сведениям Tuttosport, китайская компания Suning Holdings, владеющая клубом, имеет финансовые трудности из-за чего не сможет выделить большую сумму на летнее трансферное окно.
В связи с этим Конте может покинуть свой пост и вернуться в АПЛ. Отмечается, что наиболее вероятными вариантами являются "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".
Конте возглавил "Интер" летом 2019 года. После 28 туров "нерадзурри" лидируют в Серии А, опережая "Милан" на 6 очков.
Читайте также: Названы самые высокооплачиваемые игрок и тренер Серии А. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В Хорватии подтвердили уход Олича из сборной
-
"Ювентус" не включил Роналду в список неприкасаемых футболистов
-
Итальянский журналист высказался о будущем Кокорина после смены тренера в "Фиорентине"
-
"Реал" попробует подписать Кейна, если сорвутся сделки по Мбаппе или Холанду
-
Источник: "Мбаппе и Неймар не желают продлевать контракты с ПСЖ"
Лента новостей
-
Матч между "Реалом" и "Ливерпулем" состоится в Мадриде
-
Правнук Муссолини подписал контракт с "Лацио"
-
Нападающий "Атлетико" Дембеле потерял сознание на тренировке
-
Коутиньо потребуется больше времени на восстановление после травмы
-
Вальверде рискует пропустить игру против "Ливерпуля"
-
Акинфеев поприветствовал Олича
-
Экс-игрок "Челси" Оби Микель вспомнил о судействе Эвребе в полуфинале ЛЧ против "Барселоны"
-
Хенрик Ларссон оценил игру Джордана за "Спартак"
-
В Хорватии подтвердили уход Олича из сборной
-
Конте готов покинуть "Интер", если клуб не усилится летом
-
В "КАМАЗе" объяснили присутствие Бердыева на сборах команды
-
"Ювентус" не включил Роналду в список неприкасаемых футболистов
-
Футбольный агент оценил стоимость Холанда и рассказал, где он продолжит карьеру
-
Левандовски ответил на вопрос о возможном преемнике в "Баварии"
-
Бэйл планирует вернуться в "Реал"
-
Итальянский журналист высказался о будущем Кокорина после смены тренера в "Фиорентине"
-
Бердыев будет помогать "КАМАЗу" на сборах
-
"Реал" попробует подписать Кейна, если сорвутся сделки по Мбаппе или Холанду
-
Кроос из-за травмы не сыграет в марте за сборную Германии
-
Фати планирует попасть на Евро
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17