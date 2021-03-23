Конте готов покинуть "Интер", если клуб не усилится летом

Фото: Getty Images/ Laurence Griffiths

Наставник "Интера" Антонио Конте может покинуть клуб по окончании сезона.

По сведениям Tuttosport, китайская компания Suning Holdings, владеющая клубом, имеет финансовые трудности из-за чего не сможет выделить большую сумму на летнее трансферное окно.

В связи с этим Конте может покинуть свой пост и вернуться в АПЛ. Отмечается, что наиболее вероятными вариантами являются "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

Конте возглавил "Интер" летом 2019 года. После 28 туров "нерадзурри" лидируют в Серии А, опережая "Милан" на 6 очков.

Читайте также: Названы самые высокооплачиваемые игрок и тренер Серии А. | http://soccernews.ru