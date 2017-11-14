Конте готов принять ПСЖ следующим летом
Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте будет готов следующим летом возглавить французский ПСЖ.
Как информирует le10sport, наставник "аристократов", который по окончанию текущего сезона наверняка покинет свой клуб, ждет конкретного предложения со стороны парижан. На данный момент итальянец рассматривает вариант с работой в столице Франции приоритетным для себя на будущее.
Напомним, ПСЖ уже готовится к возможному уходу Неймара в "Реал". | soccernews.ru
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|Эвертон
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