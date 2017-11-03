Конте готов рассмотреть предложение ПСЖ

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал своим друзьям, что собирается покинуть лондонский клуб следующим летом, сообщает Arab News.

По информации источника, итальянский специалист несчастлив на "Стемфорд Бридж", поэтому готов возглавить другую команду по окончании сезона.

В частности, Конте интересен вариант с французским ПСЖ, который рассматривает его кандидатуру на пост наставника.

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