Конте готов возглавить "Милан"

Известный итальянский тренер Антонио Конте принял предложение возглавить "Милан", сообщает Premium Sport.

По сведениям издания, наставник согласился стать наставником "россонери", общаясь с будущим техническим директором клуба Леонардо.

Впрочем, для этого Конте нужно сначала завершить работу в "Челси", который уволил его, но отказывается платить компенсацию за досрочный разрыв контракта. Поэтому технически Конте все еще является работником "Челси".

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