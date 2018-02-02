Конте готов возглавить сборную Италии

Главный тренер "Челси" Антонио Конте может вернуться в сборную Италии, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, итальянский наставник готов вновь возглавить национальную команду, так как не намерен оставаться в лондонском клубе.

Напомним, что у Конте испортились отношения с руководством клуба из-за разногласий в трансферной политике.

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