Конте готовит иск в суд против "Челси"

Экс-тренер "Челси" Антонио Конте намерен подать в суд на лондонский клуб.

Как сообщает The Times, итальянец обвиняет клуб в поздней отставке, из-за чего он может не успеть найти себе работу на новый сезон. Напомним, что "Челси" уволил Конте 13 июля.

Отмечается, что Конте хочет отсудить у "Челси" 10 миллионов евро.

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