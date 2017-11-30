Конте грозит дисквалификация

Главный тренер "Челси" Антонио Конте признан виновным в неподобающем поведении во время матча 14-го тура чемпионата Англии против "Суонси" (1:0), сообщает ВВС.

По сведениям издания, итальянскому специалисту грозит дисквалификация на несколько матчей. Впрочем пока что у него есть возможность объяснить свое поведение.

Напомним, что Конте был удален по ходу матча за то, что слишком бурно доказывал четвертому арбитру факты затяжки времени со стороны соперников.

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