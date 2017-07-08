Конте грозится покинуть "Челси"

Теги антонио контечелсиреал мадридальваро мората

Конте грозится покинуть "Челси"Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте грозится покинуть свой клуб, информирует Mundo Deportivo.

По сведениям издания, наставник "аристократов" потребовал от руководства своего клуба уже в самое ближайшее время приобрести форварда мадридского "Реала" Альваро Морату. Если его требование не будет выполнено, итальянский специалист будет готов расторгнуть свой контракт с чемпионом Англии.

Напомним, Конте не устраивает работа "Челси" на трансферном рынке. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Санчес близок к переходу в "Манчестер Сити"

Санчес близок к переходу в "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов