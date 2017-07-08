Конте грозится покинуть "Челси"

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте грозится покинуть свой клуб, информирует Mundo Deportivo.

По сведениям издания, наставник "аристократов" потребовал от руководства своего клуба уже в самое ближайшее время приобрести форварда мадридского "Реала" Альваро Морату. Если его требование не будет выполнено, итальянский специалист будет готов расторгнуть свой контракт с чемпионом Англии.

Напомним, Конте не устраивает работа "Челси" на трансферном рынке. | soccernews.ru