Конте хочет, чтобы Диего Коста покинул "Челси"

Форвард "Челси" Диего Коста летом может сменить клуб, сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, наставник "синих" Антонио Конте хочет избавиться от форварда, на которого претендует "Атлетико".

В минувшем сезоне Коста сыграл 35 матчей, забил 20 голов и отдал 7 ассистов.

Читайте также: Диего Коста может продолжить карьеру в "Бешикташе". | http://soccernews.ru