Конте хочет, чтобы Диего Коста покинул "Челси"

Теги челсидиего костаантонио конте

Конте хочет, чтобы Диего Коста покинул "Челси"

Форвард "Челси" Диего Коста летом может сменить клуб, сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, наставник "синих" Антонио Конте хочет избавиться от форварда, на которого претендует "Атлетико".

В минувшем сезоне Коста сыграл 35 матчей, забил 20 голов и отдал 7 ассистов.

Читайте также: Диего Коста может продолжить карьеру в "Бешикташе". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Официально: Лукаку стал игроком "Манчестер Юнайтед"

Официально: Лукаку стал игроком "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов