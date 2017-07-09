Конте хочет получить отчет по сорвавшемуся трансферу Лукаку

Теги челсиантонио контеромелу лукаку

Конте хочет получить отчет по сорвавшемуся трансферу Лукаку

Главный тренер "Челси" Антонио Конте не может успокоиться из-за того, что его команда не сумела приобрести бельгийского нападающего "Эвертона" Ромелу Лукаку, сообщает Daily Express.

По сведениям издания, итальянский специалист намерен встретиться с сотрудниками клуба, которые занимались этим трансфером и потребовать от них полный отчет. Тренер хочет понять, почему клубу не удалось купить нужного ему футболиста.

Напомним, что 24-летний Лукаку в ближайшие дни официально перейдет в "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: Официально: "Челси" подписал Рюдигера. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Официально: "Челси" подписал Рюдигера

Официально: "Челси" подписал Рюдигера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов