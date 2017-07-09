Конте хочет получить отчет по сорвавшемуся трансферу Лукаку

Главный тренер "Челси" Антонио Конте не может успокоиться из-за того, что его команда не сумела приобрести бельгийского нападающего "Эвертона" Ромелу Лукаку, сообщает Daily Express.

По сведениям издания, итальянский специалист намерен встретиться с сотрудниками клуба, которые занимались этим трансфером и потребовать от них полный отчет. Тренер хочет понять, почему клубу не удалось купить нужного ему футболиста.

Напомним, что 24-летний Лукаку в ближайшие дни официально перейдет в "Манчестер Юнайтед".

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