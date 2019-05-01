Конте хочет тренировать "Манчестер Юнайтед"
Известный итальянский тренер Антонио Конте определился с приоритетным местом продолжения карьеры, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, 49-летний специалист хочет снова поработать в Англии, где он ранее возглавлял лондонский "Челси".
Теперь же Конте намерен дождаться предложения от "Манчестер Юнайтед", который может уволить Уле Гуннара Сульшера на фоне последних результатов команды.
Напомним, что "Графа" сватали на тренерский мостик "красных дьяволов" ещё после увольнения Жозе Моуринью, но тогда наставник ответил отказом из-за нежелания принимать клуб посреди сезона.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер Сити
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14