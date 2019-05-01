Конте хочет тренировать "Манчестер Юнайтед"

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Конте хочет тренировать "Манчестер Юнайтед"

Известный итальянский тренер Антонио Конте определился с приоритетным местом продолжения карьеры, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, 49-летний специалист хочет снова поработать в Англии, где он ранее возглавлял лондонский "Челси".

Теперь же Конте намерен дождаться предложения от "Манчестер Юнайтед", который может уволить Уле Гуннара Сульшера на фоне последних результатов команды.

Напомним, что "Графа" сватали на тренерский мостик "красных дьяволов" ещё после увольнения Жозе Моуринью, но тогда наставник ответил отказом из-за нежелания принимать клуб посреди сезона.

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