Конте хочет видеть Ковачича в "Интере"

Хавбек "Реала" Матео Ковачич может продолжить карьеру в "Интере". Об этом пишет Tuttosport.

По информации издания, в 25-летнем хорвате заинтересован новый главный тренер "Интера" Антонио Конте. Трансферная стоимость игрока - 35 миллионов евро.

Ковачич уже выступал за клуб с 2013 по 2015 год. В нынешнем сезоне он участвовал в 32 матчах В АПЛ, отметившись 2 голами.

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