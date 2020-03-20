Конте хочет видеть в "Интере" хавбека "Баварии"
Миланский "Интер" нацелился на полузащитника "Баварии" Корентена Толиссо, утверждает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, купить 25-летнего француза лично хочет наставник "нерадзурри" Антонио Конте.
За трансфер хавбека "ротен" итальянский клуб готов заплатить 35 миллионов евро.
В текущем сезоне Толиссо сыграл за "Баварию" 24 матча, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
Напомним, что летом 2017 года мюнхенцы выложили за футболиста 41,5 миллионов евро.
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|2
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|25
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|Шальке
|25
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|Вольфсбург
|25
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|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
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|Кельн
|25
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|Унион Берлин
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|Айнтрахт Франкфурт
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|Герта
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|Аугсбург
|25
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|Фортуна Дюссельдорф
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|Вердер Бремен
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|Падерборн
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