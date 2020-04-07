Конте хочет видеть в "Интере" Обамеянга

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Конте хочет видеть в "Интере" Обамеянга

Наставник миланского "Интера" Антонио Конте планирует усилить атаку во время ближайшего трансферного окна.

По информации La Gazzetta dello Sport, итальянский специалист хочет видеть в своей команде форварда "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга.

Скорее всего, кандидатура габонца рассматривается в качестве замены для Лаутаро Мартинеса, которого пытается купить "Барселона".

Помимо "Интера" на Обамеянга претендуют всё те же "сине-гранатовые" и "Манчестер Юнайтед".

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