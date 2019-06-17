Конте хочет видеть в "Интере" защитника "Челси"

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Конте хочет видеть в "Интере" защитника "Челси"

Защитник "Челси" Гари Кэйхилл этим летом может перейти в "Интер", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, новый наставник "нерадзурри" Антонио Конте видит в опытном англичанине замену для бразильского центрбека Миранды.

Контракт 33-летнего игрока с "синими" истекает в конце месяца, поэтому он может достаться миланскому клубу бесплатно.

Кэйхилл хорошо знаком Конте по совместной работе в "Челси". Ранее лондонцы уже объявили, что футболист покинет команду.

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