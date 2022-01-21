Конте хочет видеть в "Тоттенхэме" полузащитника "Милана"
Фото: инстаграм Кессье\Автор неизвестен
Ивуарийский хавбек "Милана" Франк Кессье может сменить клубную прописку, сообщает издание Sky Sports.
По информации источника, в игроке заинтересован лондонский "Тоттенхэм" и лично их главный тренер Антонио Конте.
Отмечается, что переговоры могут начаться уже в январе, так как контракт полузащитника с "Миланом" рассчитан до конца нынешнего сезона и следующим летом он может перейти в стан "шпор" на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне Кессье сыграл 16 матчей за "Милан" в рамках Серии А, в которых забил пять голов, но не отдал ни одной результативной передачи.
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