Конте хочет возглавить ПСЖ

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Конте хочет возглавить ПСЖ

Фото: твиттер Антонио Конте/Автор неизвестен

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте хочет возглавить "Пари Сен-Жермен", сообщает Football Italia.

По сведениям источника, итальянский специалист предложил свои услуги руководству французского клуба, уведомив о желании подписать двухлетний контракт.

Напомним, что нынешний тренер ПСЖ Маурисио Почеттино, скорее всего, летом уйдет в отставку, несмотря на завоевание чемпионского титула.

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