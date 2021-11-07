Конте хочет забрать в "Тоттенхэм" полузащитника "Интера"

Фото: инстаграм Брозовича/Автор неизвестен

Хорватский хавбек миланского "Интера" Марцело Брозович может перейти в клуб из чемпионата Англии, сообщает издание Tuttomercato.

По информации источника, в услугах полузащитника заинтересован "Тоттенхэм". Главный тренер "шпор" Антонио Конте, который в прошедших двух сезонах был главным тренером "Интера", хочет видеть футболиста в своей команде.

Также отмечается, что Брозович не может пройти к соглашению с "нерадзурри" о подписании нового контракта, в то время как нынешний заканчивается летом 2022 года.

В нынешнем сезоне Брозович принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голов и двумя результативными передачами.

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