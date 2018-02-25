Конте: "Хочу пожелать Матичу успехов, но не в противостоянии с нами"

Наставник "Челси" Антонио Конте в преддверии матча с "Манчестер Юнайтед" отметил хавбека соперников Неманью Матича.

"О Матиче я могу говорить только хорошее, потому что он играл с нами в прошлом сезоне. Я думаю, что он был одной из ключевых фигур, кто помог нам завоевать титул. Теперь Матич, к сожалению, играет за "Манчестер Юнайтед". Хочу пожелать Матичу успехов в будущем, но не в противостоянии с нами" - приводят слова Конте английские СМИ.

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