Конте: "Хотим, чтобы Мората играл в "Челси" постоянно"

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Конте: "Хотим, чтобы Мората играл в "Челси" постоянно"

Наставник "Челси" Антонио Конте считает, что клуб не заплатил много за нападающего Альваро Морату.

"Пожалуй, в нынешних рыночных условиях 61 миллион евро за Морату - хорошая цена. В прошлом сезоне он не играл регулярно за "Реал" из-за конкуренции с Бензема. А в таких случаях игроки иногда теряют форму и физические кондиции. Им нужно время, чтобы наверстать упущенное.

Хотим, чтобы Мората играл в "Челси" постоянно. Мой выбор не зависит от трансферной стоимости футболистов. Можно заплатить за игрока кучу денег и усадить его на лавку, потому что он не готов играть. Ни у кого нет гарантии выхода в стартовом составе" - приводит слова Конте Goal.com.

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