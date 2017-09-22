Конте: "Хотим поблагодарить Косту за то, что он сделал для нашего клуба"

Наставник "Челси" Антонио Конте прокомментировал трансфер Диего Косты в "Атлетико".

"Хотим поблагодарить его за то, что он сделал для нашего клуба, и желаем ему всего наилучшего в будущем. Не стоит забывать, что мы выиграли вместе в прошлом сезоне. Мы хотим поблагодарить его за вклад в игру нашей команды в прошлом сезоне, и не только в нём, а за всё время, что он провёл в "Челси" - цитирует Конте официальный сайт клуба.

Напомним, что трансфер Косты обошелся "Атлетико" в 60 миллионов евро.

Читайте также: Терри трогательно попрощался с Костой. | http://soccernews.ru