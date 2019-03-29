Конте и "Челси" встретятся в суде

Лондонский "Челси" не может достичь мирового соглашения с бывшим главным тренером Антонио Конте, сообщает The Sun.

По сведениям издания, итальянский специалист требует от клуба 11 миллионов евро в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта.

Клуб, в свою очередь, хочет привлечь тренера из-за неуважительного отношения к игрокам. Одним из примеров является уход из команды нападающего Диего Косты. Напомним, что Конте сообщил форварду в SMS, что не рассчитывает на него.

49-летний Конте тренировал "Челси" с 2016 по 2018 годы. Под его руководством лондонцы становились чемпионами и обладателями Кубка Англии.

Таким образом, в ближайшее время стороны встретятся в суде.

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