Конте и Гвардиола являются лидерами по проценту побед в истории АПЛ

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Конте и Гвардиола являются лидерами по проценту побед в истории АПЛ
Наставники "Челси" Антонио Конте и "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола являются лидерами по проценту побед в истории Премьер-лиги, сообщает Opta.

У обоих специалистов процент побед составляет 70,3 и они опережают всех других тренеров, который отработали не менее пяти матчей в АПЛ.

Стоит отметить, что Конте может быть отправлен в отставку после серии неудовлетворительных результатов.

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