Конте: "Игра получилась хорошей, открытой"

Наставник "Челси" Антонио Конте прокомментировал матч против "Арсенала" (0:0).

"Игра получилась хорошей, открытой. Обе команды пытались победить. Игра против "Арсенала" - это всегда очень сложно. Мы хорошо понимали, какого рода матч предстоит. Обе команды великолепны. Хорошая ничья.

Что касается удаления Давида Луиза, то мне не нравится высказываться о арбитрах, как вы прекрасно знаете. Я не делал этого раньше, не стану и сейчас. Надо смотреть, что случилось перед подкатом. Мы с большим уважением относимся к судьям. Но странно, что заканчиваем вдесятером третий подряд матч против "Арсенала" - приводит слова Конте ВВС.

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