Конте: "Игра получилась хорошей, открытой"
Наставник "Челси" Антонио Конте прокомментировал матч против "Арсенала" (0:0).
"Игра получилась хорошей, открытой. Обе команды пытались победить. Игра против "Арсенала" - это всегда очень сложно. Мы хорошо понимали, какого рода матч предстоит. Обе команды великолепны. Хорошая ничья.
Что касается удаления Давида Луиза, то мне не нравится высказываться о арбитрах, как вы прекрасно знаете. Я не делал этого раньше, не стану и сейчас. Надо смотреть, что случилось перед подкатом. Мы с большим уважением относимся к судьям. Но странно, что заканчиваем вдесятером третий подряд матч против "Арсенала" - приводит слова Конте ВВС.
Смотрите также обзор матча "Челси" - "Арсенал". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|5
|13
|2
|Манчестер Юнайтед
|4
|10
|3
|Челси
|5
|10
|4
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
|5
|Тоттенхэм
|5
|8
|6
|Хаддерсфилд Таун
|5
|8
|7
|Бернли
|5
|8
|8
|Ливерпуль
|5
|8
|9
|Саутгемптон
|5
|8
|10
|Вест Бромвич Альбион
|5
|8
|11
|Уотфорд
|5
|8
|12
|Арсенал Лондон
|5
|7
|13
|Сток Сити
|5
|5
|14
|Суонси Сити
|5
|5
|15
|Лестер Сити
|5
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|5
|4
|17
|Эвертон
|4
|4
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|4
|19
|Борнмут
|5
|3
|20
|Кристал Пэлас
|5
|0