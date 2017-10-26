Конте: "Игра с "Эвертоном" была очень опасной для нас"
Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте подвёл итоги матча четвёртого раунда Кубка английской лиги против "Эвертона".
"В первом тайме мы действовали хорошо и создавали моменты для взятия ворот, однако после перерыва сдали позиции. Однако для матча с таким сильным соперником, как "Эвертон", это нормально. Кроме того, у них новый тренер, что зачастую заставляет игроков выкладываться по максимуму. Именно поэтому эта игра была очень опасной для нас, и я рад, что мы успешно справились со всеми трудностями" - цитирует Конте официальный сайт "синих".
Не пропустите видеообзор матча "Челси" - "Эвертон". | http://soccernews.ru
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