Конте: "Игра с "Эвертоном" была очень опасной для нас"

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте подвёл итоги матча четвёртого раунда Кубка английской лиги против "Эвертона".

"В первом тайме мы действовали хорошо и создавали моменты для взятия ворот, однако после перерыва сдали позиции. Однако для матча с таким сильным соперником, как "Эвертон", это нормально. Кроме того, у них новый тренер, что зачастую заставляет игроков выкладываться по максимуму. Именно поэтому эта игра была очень опасной для нас, и я рад, что мы успешно справились со всеми трудностями" - цитирует Конте официальный сайт "синих".

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