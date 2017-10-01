Конте: "Игра с "Манчестер Сити" была сложной"

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте прокомментировал поражение своей команды от "Манчестер Сити" в матче седьмого тура АПЛ.

"Это была сложная игра, но мы все знаем, что "Манчестер Сити" - большая команда, и играть против неё очень сложно. Я доволен своими игроками - они выложились на поле. Мы двигаемся дальше. Нужно отдохнуть. Очень горжусь тем, что являюсь тренером этих игроков" - цитирует Конте BBC.

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