Конте: "Икарди - больше не часть "Интера"

Наставник "Интера" Антонио Конте подтвердил интерес к Ромелу Лукаку и рассказал о ситуации с Мауро Икарди.

"Все знают, что мне импонирует Лукаку. Однако он все еще футболист "Манчестер Юнайтед". Сложно будет начинать сезон без форварда, но у нас еще есть время.

Икарди - больше не часть "Интера". Это уже подтвержденный факт", - приводит слова Конте Goal.com.

Напомним, что "МЮ" требует за Лукаку 83 миллиона евро.

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