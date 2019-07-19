Конте: "Икарди - больше не часть "Интера"

1 Теги интер миланантонио контеромелу лукакумауро икарди

Конте: "Икарди - больше не часть "Интера"

Наставник "Интера" Антонио Конте подтвердил интерес к Ромелу Лукаку и рассказал о ситуации с Мауро Икарди.

"Все знают, что мне импонирует Лукаку. Однако он все еще футболист "Манчестер Юнайтед". Сложно будет начинать сезон без форварда, но у нас еще есть время.

Икарди - больше не часть "Интера". Это уже подтвержденный факт", - приводит слова Конте Goal.com.

Напомним, что "МЮ" требует за Лукаку 83 миллиона евро.

Читайте также: "Интер" нацелился на нападающего ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Mutaloff
Mutaloff

Конте я уважаю за то,что он прямо твердит наглому,что он сопля,не более,приди он в Реал,Бэйла,Марсело и Бензема он бы давно сбагрил,я бы не откзаался его увидеть после ухода Лопетеги у руля Реала.

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Стала известна дата и место проведения матча отбора Евро-2020 Россия - Бельгия

Стала известна дата и место проведения матча отбора Евро-2020 Россия - Бельгия

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов