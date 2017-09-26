Конте или Анчелотти могут возглавить "Милан"

Руководство "Милана" не исключает скорой отставки главного тренера команды Винченцо Монтеллы.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, боссы "россонери" рассматривают в качестве возможной замены для 43-летнего специалиста наставника "Челси" Антонио Конте и рулевого "Баварии" Карло Анчелотти.

Ранее стало известно, что состоялся жёсткий разговор между Монтеллой и руководителями клуба. Определяющими для тренера могут стать ближайшие матчи "Милана" в Серии А против "Ромы" и "Интера". | http://soccernews.ru