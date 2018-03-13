Конте: "Иньеста - гений футбола"

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Конте: "Иньеста - гений футбола"Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте высказался о возможном отсутствии капитана каталонской "Барселоны" Андреса Иньесты в завтрашнем матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Мы говорим о великом игроке, потому что он вместе с партнерами по команде сделал историю "Барселоны". Есть много отличных игроков с большим талантом, но он - гений футбола. Я не знаю, сыграет ли он завтра, но в таких играх стоит смотреть на лучших игроков и не надеяться, что они могут пропустить матч", - цитирует наставника "аристократов" Express.

Напомним, Конте поделился ожиданиями от матча с "Барселоной". | soccernews.ru

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