Конте: "Иногда нужно использовать кнут, а порой лучше всего подойдет морковь"

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Конте: "Иногда нужно использовать кнут, а порой лучше всего подойдет морковь"

Наставник "Челси" Антонио Конте рассказал о своей игровой карьере.

"Будучи футболистом мне посчастливилось работать под руководством многих отличных тренеров. Помню первых двух в "Лечче": Эудженио Фашетти и Карло Маццоне. Они сыграли большую роль в моем развитии.

Эти тренеры использовали морковку и подвешивали ее передо мной. Тот же метод я использую сейчас со своими футболистами. Иногда нужно использовать кнут, а порой лучше всего подойдет морковь.

Я предпочитаю именно морковь! Но важно оставаться сильным. Когда кто-то ошибается, надо работать и найти лучшее решение, чтобы эта ошибка не повторилась в будущем" - приводит слова Конте официальный сайт клуба.

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